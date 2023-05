Bain sonore, Bain de gong Impasse du Pinqua, 5 juillet 2023, Agnac.

Agnac,Lot-et-Garonne

Venez nombreux vivre une expérience unique de détente et de relaxation en pleine nature. Un voyage sensoriel aux vibrations sonores. Sur réservations..

2023-07-05 à ; fin : 2023-08-30 . EUR.

Impasse du Pinqua

Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and live a unique experience of relaxation in the middle of nature. A sensory journey with sound vibrations. Reservations required.

Venga a disfrutar de una experiencia única de relajación en plena naturaleza. Un viaje sensorial con vibraciones sonoras. Con reserva previa.

Kommen Sie zahlreich und erleben Sie eine einzigartige Erfahrung der Entspannung und Erholung inmitten der Natur. Eine Sinnesreise mit Klangvibrationen. Nach vorheriger Reservierung.

