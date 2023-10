Journées Nationales de l’Architecture Impasse du paraïs Manosque, 13 octobre 2023, Manosque.

Manosque,Alpes-de-Haute-Provence

Une expérience de visite hors du commun pour les Journées Nationales de l’Architecture : explorant une maison d’écrivain au cœur de Manosque, Le Paraïs, écrin de vie et de création de Jean Giono.



Réservation au 04 92 70 54 54.

Impasse du paraïs Paraïs – maison Jean Giono

Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



An unusual tour experience for the Journées Nationales de l?Architecture: exploring a writer?s house in the heart of Manosque, Le Paraïs, the setting for Jean Giono?s life and work.



Reservations on 04 92 70 54 54

Una experiencia única para las Jornadas Nacionales de Arquitectura: descubrir la casa de un escritor en el corazón de Manosque, Le Paraïs, escenario de la vida y la obra de Jean Giono.



Reserva en el 04 92 70 54 54

Ein außergewöhnliches Besuchserlebnis anlässlich der Nationalen Architekturtage: Die Erkundung des Hauses eines Schriftstellers im Herzen von Manosque, Le Paraïs, in dem Jean Giono lebte und kreativ tätig war.



Reservierung unter 04 92 70 54 54

