Concert des Frères Lapompe Impasse du Nord Saint-Benoît-du-Sault

Saint-Benoît-du-Sault Concert des Frères Lapompe Impasse du Nord Saint-Benoît-du-Sault, 4 novembre 2023, Saint-Benoît-du-Sault. Saint-Benoît-du-Sault,Indre Soirée jazz manouche..

Samedi 2023-11-04 19:30:00 fin : 2023-11-04 . 8 EUR.

Impasse du Nord

Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire



Gypsy jazz evening. Una velada de jazz gitano. Gypsy-Jazz-Abend.

