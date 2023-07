Murder party au Musée Guerre et Paix en Ardennes Impasse du musée Novion-Porcien, 12 juillet 2023, Novion-Porcien.

Novion-Porcien,Ardennes

Trouvez les indices, étudiez les preuves et élucidez ce meurtre. Prix : 4 € en supplément au prix d’entrée Lieu : Musée Guerre et Paix en Ardennes Durée : 1h Accessibilité : à partir de 12 ans Réservations : réservation nécessaire par téléphone 03 24 72 69 50 ou par mail : guerreetpaix@cd08.fr + d’infos sur www.guerreetpaix.fr.

Impasse du musée

Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est



Find the clues, study the evidence and solve this murder. Price: 4 € in addition to the entrance fee Place: War and Peace Museum in the Ardennes Duration: 1 hour Accessibility: from 12 years old Reservations: reservation required by phone 03 24 72 69 50 or by mail: guerreetpaix@cd08.fr More info on www.guerreetpaix.fr

Encuentra las pistas, estudia las pruebas y resuelve el asesinato. Precio: 4€ además de la entrada Lugar: Museo de la Guerra y la Paz en las Ardenas Duración: 1 hora Accesibilidad: a partir de 12 años Reservas: es necesario reservar por teléfono 03 24 72 69 50 o por correo: guerreetpaix@cd08.fr Más información en www.guerreetpaix.fr

Finden Sie Hinweise, untersuchen Sie die Beweise und klären Sie den Mord auf. Preis: 4 € zusätzlich zum Eintrittspreis Ort: Museum Krieg und Frieden in den Ardennen Dauer: 1 Stunde Barrierefreier Zugang: ab 12 Jahren Reservierungen: Reservierungen sind erforderlich per Telefon 03 24 72 69 50 oder per E-Mail: guerreetpaix@cd08.fr + weitere Informationen auf www.guerreetpaix.fr

