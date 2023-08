Soirée portes ouvertes / Reprise des cours Impasse du Mille Club Arès, 11 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Venez découvrir la danse en ligne, sans limite d’âge et pourquoi pas en famille !

Tout public..

2023-09-11 fin : 2023-09-11 . .

Impasse du Mille Club

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover line dancing, with no age limit, and why not with the whole family!

All ages.

Ven a descubrir el baile en línea, sin límite de edad, ¡y por qué no, con toda la familia!

Para todas las edades.

Entdecken Sie den Line Dance, ohne Altersbeschränkung und warum nicht mit der ganzen Familie!

Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Arès