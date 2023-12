Boutique éphémère de Noël du refuge de Nayrac impasse du mas de la croix Figeac, 16 décembre 2023, Figeac.

Figeac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 16:00:00

Le refuge de Nayrac ouvre sa boutique éphémère et propose à la vente des objets fabriqués par les bénévoles du refuge au profit des animaux.

(vente de jouets chats, chiens à partir de tissu recyclé.)

Pour Noël faites plaisir à vos animaux de compagnie et trouvez de jolis cadeaux pour vos proches !.

Les fonds récoltés participeront aux besoins du refuge et au bien être des chiens et chats hébergés nourris et soignés en attente d’adoption.

Evènement organisé par l’association sauvegarde des animaux du Quercy

impasse du mas de la croix

Figeac 46100 Lot Occitanie



