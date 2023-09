Le Louis XI – « Duo Jöak » Impasse du Louis XI Saillans, 10 décembre 2023, Saillans.

Saillans,Drôme

Le Duo Jöak crée, improvise, s’empare avec délice de musiques et de textes, les remodèle avec sensibilité et complicité. C’est aussi l’alliance délicate de percussions et d’objets sonores, un voyage aussi vaste qu’intimiste..

2023-12-10 18:00:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

Impasse du Louis XI Le Louis XI

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Duo Jöak creates, improvises, seizes music and texts with delight, reshaping them with sensitivity and complicity. It’s also a delicate alliance of percussion and sound objects, a journey as vast as it is intimate.

El dúo Jöak crea, improvisa y se apodera deliciosamente de la música y los textos, remodelándolos con sensibilidad y complicidad. También es una delicada alianza de percusión y objetos sonoros, un viaje tan vasto como íntimo.

Das Duo Jöak kreiert, improvisiert, bemächtigt sich mit Wonne der Musik und der Texte und gestaltet sie mit Sensibilität und Komplizenschaft um. Es ist auch die zarte Verbindung von Perkussion und Klangobjekten, eine ebenso weite wie intime Reise.

