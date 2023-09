Le Louis XI – François Buffaud Impasse du Louis XI Saillans, 19 novembre 2023, Saillans.

Saillans,Drôme

Passionné de poésie autant que de musique, c’est tout naturellement dans les pas de la chanson que François Buffaud marche vers nous. Sur scène, sublimé par Philippe Parant, un complice guitariste de grand talent, l’artiste prend toute sa dimension..

2023-11-19 18:00:00 fin : 2023-11-19 . EUR.

Impasse du Louis XI Le Louis XI

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As passionate about poetry as he is about music, it’s only natural that François Buffaud should follow in the footsteps of song. On stage, sublimated by Philippe Parant, a talented guitarist accomplice, the artist takes on his full dimension.

Tan apasionado por la poesía como por la música, es natural que François Buffaud siga los pasos de la canción. En el escenario, sublimado por Philippe Parant, guitarrista de gran talento, el artista adquiere toda su dimensión.

François Buffaud ist ein leidenschaftlicher Dichter und Musiker, und es ist ganz natürlich, dass er in die Fußstapfen des Chansons tritt. Auf der Bühne wird der Künstler von Philippe Parant, einem sehr talentierten Gitarristen, unterstützt.

Mise à jour le 2023-09-02 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans