MARCHÉ DE NOËL À CHÉMÉRÉ Impasse du Lavoir Chaumes-en-Retz, 26 novembre 2023, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

Venez-vous immerger dans la magie de Noël ! Comme chaque année à cette période, on a tous envie d’être plongé dans la magie de Noël !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Impasse du Lavoir Salle de l’Ellipse

Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Immerse yourself in the magic of Christmas! Like every year at this time of year, we all want to be immersed in the magic of Christmas!

¡Ven y sumérgete en la magia de la Navidad! Como cada año por estas fechas, ¡todos queremos sumergirnos en la magia de la Navidad!

Tauchen Sie ein in den Zauber von Weihnachten! Wie jedes Jahr um diese Zeit wollen wir alle in den Weihnachtszauber eintauchen!

Mise à jour le 2023-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire