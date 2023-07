Banquet et Marché des Terroirs aux Noyeraies du Lander Impasse du Lander Sarlat-la-Canéda, 23 juillet 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Venez assister au Banquet des Terroirs à 10 mains organisés dimanche 23 juillet dans les fabuleuses Noyeraies du Lander !

Un menu 3 plats imaginés par nos chefs Ambassadeurs Oxana Cretu, Nick Honeyman, Louis Festa, François Szpala et Adrien Salavert.

À retrouver également sur l’événement : grand marché de producteurs-artisans, groupe de musique, tables rondes, buvette,…

Encore une bonne raison de bien-manger et de bien-boire !

Places limitées, n’attendez plus !.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 22:00:00. EUR.

Impasse du Lander Les Noyeraies du Lander

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Join us for the Banquet des Terroirs à 10 mains on Sunday, July 23 in the fabulous Noyeraies du Lander!

A 3-course menu imagined by our Chef Ambassadors Oxana Cretu, Nick Honeyman, Louis Festa, François Szpala and Adrien Salavert.

The event will also feature a large farmers’ and craftsmen’s market, live music, round tables and a refreshment stand…

Yet another good reason to eat and drink well!

Places are limited, so don’t delay!

Acompáñenos en el Banquet des Terroirs à 10 mains el domingo 23 de julio en las fabulosas Noyeraies du Lander

Un menú de 3 platos ideado por nuestros Chefs Embajadores Oxana Cretu, Nick Honeyman, Louis Festa, François Szpala y Adrien Salavert.

El evento también contará con un gran mercado de agricultores y artesanos, una banda en directo, mesas redondas, un bar de refrescos, etc.

Otra buena razón para comer y beber bien

Las plazas son limitadas, ¡así que no espere más!

Besuchen Sie das 10-händige Banquet des Terroirs, das am Sonntag, den 23. Juli in den fabelhaften Walnusshainen von Lander veranstaltet wird!

Ein 3-Gänge-Menü, das von unseren Botschafter-Köchen Oxana Cretu, Nick Honeyman, Louis Festa, François Szpala und Adrien Salavert kreiert wurde.

Außerdem auf der Veranstaltung: großer Markt mit Erzeugern und Handwerkern, Musikgruppe, runde Tische, Getränkestand,…

Noch ein guter Grund, gut zu essen und gut zu trinken!

Begrenzte Plätze, warten Sie nicht länger!

