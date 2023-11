Cabaret d’impro théâtrale Impasse du Grand Cellier La Garde-Adhémar, 18 novembre 2023, La Garde-Adhémar.

La Garde-Adhémar,Drôme

Les Improbiotics présentent un spectacle d’improvisation théâtrale. Soirée organisée par l’association Multiloisirs en partenariat avec les ateliers de théâtre : Les pièces montées. Buvette sur place..

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Impasse du Grand Cellier Salle Henri Girard

La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Improbiotics present a theatrical improv show. Evening organized by the Multiloisirs association in partnership with the theater workshops : Les pièces montées. Refreshments on site.

Los Improbióticos presentan un espectáculo de improvisación teatral. Velada organizada por la asociación Multiloisirs en colaboración con los talleres de teatro : Les pièces montées. Refrescos in situ.

Die Improbiotics präsentieren eine Improvisationstheater-Show. Der Abend wird von der Association Multiloisirs in Zusammenarbeit mit den Theaterworkshops : Les pièces montées. Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence