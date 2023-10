Concert Impasse du Grand Cellier La Garde-Adhémar, 29 octobre 2023, La Garde-Adhémar.

La Garde-Adhémar,Drôme

Concert flûtes à bec en symphonie avec Célia Vakanas, Charlotte Rulh, Perrine Bernard et Yves Grollemund. Œuvres du 16ème au 21ème siècles..

2023-10-29 17:00:00 fin : 2023-10-29 . .

Impasse du Grand Cellier Salle H. Girard

La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Symphonic recorder concert with Célia Vakanas, Charlotte Rulh, Perrine Bernard and Yves Grollemund. Works from the 16th to the 21st centuries.

Concierto sinfónico de flauta dulce con Célia Vakanas, Charlotte Rulh, Perrine Bernard e Yves Grollemund. Obras de los siglos XVI al XXI.

Blockflötenkonzert in Sinfonie mit Célia Vakanas, Charlotte Rulh, Perrine Bernard und Yves Grollemund. Werke vom 16. bis 21. Jahrhundert.

