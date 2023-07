VIDE-GRENIER Impasse du Couvent Neffiès, 1 octobre 2023, Neffiès.

Neffiès,Hérault

Vide-grenier organisé par l’ Association Gymnastique de Neffiès sur le parking de la salle polyvalente. 10€ la place (7h00 – 16h00 pour les exposants). Boisson- Restauration sur place..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Impasse du Couvent

Neffiès 34320 Hérault Occitanie



Garage sale organized by the Association Gymnastique de Neffiès in the multi-purpose hall parking lot. 10? per square (7.00am – 4.00pm for exhibitors). Drinks and snacks on site.

Venta de garaje organizada por la Asociación de Gimnasia Neffiès en el aparcamiento de la sala polivalente. 10 por plaza (de 7h a 16h para los expositores). Bebidas y comida disponibles in situ.

Der Verein Gymnastique de Neffiès organisiert einen Flohmarkt auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle. 10? pro Platz (7.00 bis 16.00 Uhr für Aussteller). Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT AVANT-MONTS