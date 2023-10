Après-midi jeux Impasse du collège La Chapelle-en-Vercors, 26 octobre 2023, La Chapelle-en-Vercors.

La Chapelle-en-Vercors,Drôme

Venez découvrir des jeux et jouer à la médiathèque !

Pour toutes et tous et tous les âges;

Avec la ludothèque de St Laurent-en-Royans..

2023-10-26 14:30:00 fin : 2023-10-26 17:30:00. .

Impasse du collège Médiathèque-CDI du Vercors

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover games and play at the multimedia library!

For all ages;

With the St Laurent-en-Royans toy library.

¡Ven a descubrir los juegos de la biblioteca multimedia!

Para todas las edades;

Con la ludoteca de St Laurent-en-Royans.

Kommen Sie in die Mediathek, um Spiele zu entdecken und zu spielen!

Für alle und jedes Alter;

Mit der Ludothek von St Laurent-en-Royans.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme Vercors Drôme