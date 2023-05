FÊTE LOCALE DE CAUX Impasse du Clos-Pascal, 26 mai 2023, Caux.

Caux,Hérault

Fête foraine, nombreux manèges durant les quatre jours !.

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-29 . .

Impasse du Clos-Pascal

Caux 34720 Hérault Occitanie



Fair, many rides during the four days!

Parque de atracciones, ¡muchas atracciones durante los cuatro días!

Kirmes, zahlreiche Fahrgeschäfte während der vier Tage!

Mise à jour le 2023-05-22 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE