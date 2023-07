Formule Sport : Marche avec bâtons Impasse du Clos de Barre Saint-Yrieix-la-Perche, 18 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Marche avec bâtons au domaine du Clos de Barre. Rdv parking impasse du

Clos de Barre (rond-point route de Limoges). Site ombragé. Matériel fourni..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 12:00:00. .

Impasse du Clos de Barre

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Walking with sticks at the Clos de Barre estate. Rdv parking impasse du

Clos de Barre (route de Limoges traffic circle). Shaded site. Equipment supplied.

Paseo con bastones por la finca Clos de Barre. Rdv parking impasse du

Clos de Barre (rotonda route de Limoges). Sitio sombreado. Material proporcionado.

Wanderung mit Stöcken in der Domaine du Clos de Barre. Rdv Parkplatz Impasse du

Clos de Barre (Kreisverkehr Route de Limoges). Schattiger Standort. Material wird bereitgestellt.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Pays de Saint-Yrieix