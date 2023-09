RENCONTRES DU CINEMA MAROCAIN DE TOULOUSE Impasse du Château Tournefeuille, 23 septembre 2023, Tournefeuille.

Tournefeuille,Haute-Garonne

Première édition des Rencontres du cinéma marocain de Toulouse, ! sélectionné pour vous une série de courts métrages parmi les plus représentatifs du cinéma marocain contemporain.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . 25 EUR.

Impasse du Château UTOPIA TOUNEFEUILLE

Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie



The first edition of the Rencontres du cinéma marocain de Toulouse, Toulouse’s Moroccan Film Festival, has selected for you a series of short films that are among the most representative of contemporary Moroccan cinema

Primera edición de los Rencontres du cinéma marocain de Toulouse, ! seleccionado para usted una serie de cortometrajes entre los más representativos del cine marroquí contemporáneo

Erste Ausgabe der Rencontres du cinéma marocain de Toulouse, ! für Sie eine Reihe von Kurzfilmen ausgewählt, die zu den repräsentativsten des zeitgenössischen marokkanischen Kinos gehören

Mise à jour le 2023-09-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE