Dîner dansant de la Saint Valentin Impasse du Castel Park Surgères, samedi 10 février 2024.

Surgères Charente-Maritime

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-10

Venez participer au diner dansant de la Saint Valentin organisé par l’Amicale Routière Surgérienne et animé par l’orchestre Thierry Coudret.

Repas élaboré et servi par le Vieux Puits de Surgères.

Buvette et tombola.

Réservation avant le 03 février.

Impasse du Castel Park Salle du Castel Park

Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



