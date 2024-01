Supers lotos – RAVENALA 17 Impasse du Castel Park Surgères, vendredi 19 janvier 2024.

Surgères Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:15:00

fin : 2024-01-19

2 supers lotos animés par Phil.

Partie spéciale et partie enfants, tombola et bingo.

Lots : 1 bon d’achat de 600€, bons d’achat, corbeilles diverses, jambons secs, lots de viandes… Plus de 2200€ de lots.

Réservation possible non placées.

EUR.

Impasse du Castel Park Salle du Castel Park

Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin