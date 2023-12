Réveillon de la St Sylvestre Impasse du Castel Park Surgères Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Surgères Réveillon de la St Sylvestre Impasse du Castel Park Surgères, 31 décembre 2023, Surgères. Surgères Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31 Le Comité des Fêtes de Surgères vous propose de célébrer le nouvel an lors de son Réveillon de la Saint Sylvestre.

Dîner dansant, cotillons, repas de fête.

En partenariat avec la table d’As.

Animation Hélène FM.

Sur réservation..

Le Comité des Fêtes de Surgères vous propose de célébrer le nouvel an lors de son Réveillon de la Saint Sylvestre.

Dîner dansant, cotillons, repas de fête.

En partenariat avec la table d’As.

Animation Hélène FM.

Sur réservation. EUR.

Impasse du Castel Park Salle du Castel Park

Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Surgères Autres Code postal 17700 Lieu Impasse du Castel Park Adresse Impasse du Castel Park Salle du Castel Park Ville Surgères Departement Charente-Maritime Lieu Ville Impasse du Castel Park Surgères Latitude 46.109665 Longitude -0.752396 latitude longitude 46.109665;-0.752396

Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/surgeres/