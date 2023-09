Concert de Gospel avec Gospel Mind Impasse des Violettes Levet, 6 avril 2024, Levet.

Levet,Cher

Avec Gospel Mind, laissez-vous emmener dans un voyage musical inoubliable. Le groupe offre un

répertoire de qualité en revisitant les plus grands standards gospels, negro-spirituals, blues et soul, à la fois en interprétation moderne et traditionnelle..

Samedi 2024-04-06 20:30:00 fin : 2024-04-06 . 10 EUR.

Impasse des Violettes

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire



Let Gospel Mind take you on an unforgettable musical journey. The group offers a

quality repertoire, revisiting the greatest gospel, negro spiritual, blues and soul standards, in both modern and traditional interpretations.

Déjese llevar por Gospel Mind en un viaje musical inolvidable. El grupo ofrece un

repertorio que repasa los grandes estándares del gospel, negro spiritual, blues y soul, en interpretaciones modernas y tradicionales.

Lassen Sie sich mit Gospel Mind auf eine unvergessliche musikalische Reise mitnehmen. Die Gruppe bietet ein

qualitätsrepertoire an, indem sie die größten Gospel-, Negro-Spiritual-, Blues- und Soul-Standards neu interpretiert, sowohl in moderner als auch in traditioneller Interpretation.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT LIGNIERES