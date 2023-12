Séance ciné-goûter à Levet Impasse des Violettes Levet, 1 décembre 2023, Levet.

Levet,Cher

Inscription obligatoire pour cette séance ciné-goûter pour les enfants avec le film d’animation « Wish ».

Dimanche 2023-12-17 15:00:00 fin : 2023-12-17 . 4 EUR.

Impasse des Violettes

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire



Registration is required for this film-snack session for children featuring the animated film « Wish »

Inscripción obligatoria para esta sesión de cine-merienda para niños con la película de animación « Wish »

Anmeldung erforderlich für diese Filmvorführung mit Snacks für Kinder mit dem Animationsfilm « Wish »

Mise à jour le 2023-11-28 par OT LIGNIERES