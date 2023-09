Concert Musique Celtique par Little Celtic Circus Impasse des Violettes Levet, 16 décembre 2023, Levet.

Levet,Cher

« Little Celtic Circus » sillonne la France depuis une quinzaine d’années et vient se produire à Levet dans le cadre de la saison culturelle « Levet de Rideau ». Ce concert sera teinté de musiques celtiques, irlandaises, bretonnes et de chansons sur le thème de la mer..

Samedi 2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 . 10 EUR.

Impasse des Violettes

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire



« Little Celtic Circus » has been touring France for the past fifteen years, and is coming to Levet to perform as part of the « Levet de Rideau » cultural season. This concert will feature Celtic, Irish and Breton music and songs on the theme of the sea.

el « Pequeño Circo Celta », que lleva quince años de gira por Francia, llega a Levet para actuar en el marco de la temporada cultural « Levet de Rideau ». En este concierto se interpretarán músicas y canciones celtas, irlandesas y bretonas sobre el tema del mar.

« Little Celtic Circus » reist seit etwa 15 Jahren durch Frankreich und tritt im Rahmen der Kultursaison « Levet de Rideau » auch in Levet auf. Dieses Konzert wird von keltischer, irischer und bretonischer Musik sowie von Liedern zum Thema Meer geprägt sein.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT LIGNIERES