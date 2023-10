Jeux de société et traditionnels en bois Impasse des Violettes Levet, 12 novembre 2023, Levet.

Levet,Cher

L’association les Lapinos et l’Espace de Vie Sociale de Levet proposent de partager un dimanche convivial autour d’un multitude de jeux de société : classiques, modernes, en bois, jeux vidéo et numérique….

Dimanche 2023-11-12 10:00:00 fin : 2023-11-12 . EUR.

Impasse des Violettes

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire



The association Les Lapinos and the Espace de Vie Sociale de Levet invite you to share a convivial Sunday around a multitude of board games: classic, modern, wooden, video and digital…

La asociación Les Lapinos y el Espace de Vie Sociale de Levet le invitan a compartir un domingo de convivencia en torno a una multitud de juegos de mesa: clásicos, modernos, de madera, de vídeo, digitales…

Der Verein Les Lapinos und der Espace de Vie Sociale de Levet laden Sie ein, einen gemütlichen Sonntag mit einer Vielzahl von Gesellschaftsspielen zu verbringen: klassische und moderne Spiele, Holzspiele, Videospiele und digitale Spiele…

Mise à jour le 2023-10-04 par OT LIGNIERES