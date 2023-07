Diner dansant au profit du téléthon Impasse des Violettes Levet, 21 octobre 2023, Levet.

Levet,Cher

Comme chaque année, retrouvez un dîner-dansant solidaire pour le téléthon. Au menu, un plat réconfortant, animations musicales, le tout ponctué par le défilé et l’élection cette année de : Mister « muscle ». Réservez sans attendre !.

Samedi 2023-10-21 19:30:00 fin : 2023-10-21 . .

Impasse des Violettes

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire



As every year, join us for a dinner-dance in support of the Telethon. On the menu, comfort food and musical entertainment, punctuated by the parade and this year’s election of : Mister « muscle ». Book now!

Como cada año, acompáñenos en una cena-baile a beneficio del telemaratón. En el menú: una comida reconfortante, entretenimiento musical, puntuado por el desfile y la elección de este año de : Señor « músculo ». ¡Reserve ya!

Wie jedes Jahr findet auch dieses Jahr wieder ein solidarisches Tanzdinner für den Telethon statt. Auf der Speisekarte stehen ein wärmendes Gericht, musikalische Darbietungen, eine Parade und die diesjährige Wahl des : Mister « Muscle ». Buchen Sie jetzt!

