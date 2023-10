Vacances d’automne 2023 à la Ludothèque Impasse des Terrasses, le Bourg Siorac-en-Périgord, 21 octobre 2023, Siorac-en-Périgord.

Siorac-en-Périgord,Dordogne

Retrouvez le programme de la ludothèque de Siorac en Périgord d’octobre 2023. Des jeux de société et convivialité pour un joyeux moment

Plus d’info au 05 53 28 18 51.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 17:00:00. .

Impasse des Terrasses, le Bourg

Siorac-en-Périgord 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Find out more about the Siorac en Périgord toy library’s program for October 2023. Board games and conviviality for a great time

Further information: 05 53 28 18 51

Descubra el programa de la ludoteca de Siorac en Périgord para octubre de 2023. Juegos de mesa y convivencia para pasar un rato feliz

Más información en el 05 53 28 18 51

Hier finden Sie das Programm der Ludothek von Siorac en Périgord für Oktober 2023. Gesellschaftsspiele und Geselligkeit für eine fröhliche Zeit

Weitere Informationen unter 05 53 28 18 51

Mise à jour le 2023-10-21 par Périgord Noir Vallée Dordogne