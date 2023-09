Soirées Halloween Impasse des Sablons Le Poinçonnet, 27 octobre 2023, Le Poinçonnet.

Le Poinçonnet,Indre

Vous êtes nombreux à nous l’avoir réclamé, et Lord Mac Rashley vous a attendu…. Le Manoir ouvre cette année ses portes pour deux soirées Halloween d’exception durant lesquelles nous vous proposons deux expériences uniques..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . 25 EUR.

Impasse des Sablons

Le Poinçonnet 36330 Indre Centre-Val de Loire



Many of you have been asking for it, and Lord Mac Rashley has been waiting for you…. This year, Le Manoir is opening its doors for two exceptional Halloween evenings, during which we’ll be offering you two unique experiences.

Muchos de vosotros lo habéis estado pidiendo, y Lord Mac Rashley os ha estado esperando Este año, el Manoir abre sus puertas para dos excepcionales veladas de Halloween, en las que os ofreceremos dos experiencias únicas.

Viele von euch haben nach ihm verlangt, und Lord Mac Rashley hat auf euch gewartet….. Das Herrenhaus öffnet dieses Jahr seine Türen für zwei außergewöhnliche Halloween-Abende, an denen wir Ihnen zwei einzigartige Erlebnisse bieten.

