Concert : Mozart Impasse des Pénitents Salon-de-Provence, 26 novembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

L’ensemble vocal Appassionata explore le répertoire du virtuose de la musique à travers un spectacle de qualité dans un lieu d’exception : le Temple protestant..

2023-11-26 16:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Impasse des Pénitents Temple Protestant

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Appassionata vocal ensemble explores the repertoire of this musical virtuoso with a top-quality show in an exceptional venue: the Protestant Temple.

El conjunto vocal Appassionata explora el repertorio de este virtuoso de la música en una actuación de gran calidad en un lugar excepcional: el Templo Protestante.

Das Vokalensemble Appassionata erkundet das Repertoire des Musikvirtuosen mit einer hochwertigen Aufführung an einem außergewöhnlichen Ort: dem protestantischen Tempel.

