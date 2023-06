Vide-Greniers de Villeneuve Impasse des muriers Yssingeaux, 11 juin 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Des articles d’occasion vous attendent au vide greniers de Villeneuve le dimanche 11 juin !.

2023-06-11 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00. .

Impasse des muriers

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Second-hand items are waiting for you at the Villeneuve garage sale on Sunday, June 11!

Los objetos de segunda mano te esperan en el mercadillo de Villeneuve del domingo 11 de junio

Gebrauchte Artikel erwarten Sie beim « vide greniers » in Villeneuve am Sonntag, den 11. Juni!

Mise à jour le 2023-05-24 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire