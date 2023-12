MANUFACTURE DE LA SAVONNERIE – VISITE GUIDÉE Impasse des Liciers Lodève, 12 octobre 2023, Lodève.

Lodève Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-12 14:00:00

fin : 2023-10-12 15:15:00

Lodève accueille depuis 1966 l’unique annexe de la Manufacture nationale de tapis de la « Savonnerie ».

Dans cet atelier d’artisanat d’art se tissent des tapis d’exception destinés aux plus hauts lieux de la République. Les liciers et licières perpétuent une pratique de tissage vieille de plus de quatre siècles pour des créations classiques mais aussi contemporaines.

Venez découvrir un espace où le temps se mesure en tombée de métier et où le travail de la main est virtuose !

Attention : pensez à prendre vos billets par avance, le nombre de places est limité et il n’y a pas de billetterie sur place.

Achat des billets à l’Office de Tourisme de Lodève ou via la billetterie en ligne >> Boutique – Lodévois & Larzac (boutique.tourisme-lodevois-larzac.fr)

Informations auprès de l’Office de Tourisme au 04 67 88 86 44.

Impasse des Liciers

Lodève 34700 Hérault Occitanie



