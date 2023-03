La Carneille: Un village d’artisans d’art impasse des jardin la Carneille, 1 avril 2023, La Carneille.

Venez explorer le monde intérieur d’un fauteuil bois : sangles, ressorts, cordes, crins, mousses, tissus et autres matériaux, étape après étape, s’assemblent de façon très technique jusqu’à mener au résultat final, pour lui donner une nouvelle vie.Un métier dans l’air du temps: restaurer pour moins jeter, conserver ses meubles et en faire des pièces uniques.Un moment d’échange et de convivialité : restaurer des sièges de style et contemporains, remettre au goût du jour et personnaliser toutes vos assises selon vos envies de couleurs et de matières, avec une touche d’originalité, c’est mon plaisir et ma passion.

13 rue des marchands la carneille La Carneille 61100 Orne Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:30:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

