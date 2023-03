La Carneille, un village d’artisans d’art impasse des jardin la Carneille, 1 avril 2023, La Carneille.

Bienvenue à l’atelier « Couleur Bois »,

Depuis 1997, nous proposons de rénover vos meubles et objets.

Il s’agit de les décaper et de les transformer afin de les moderniser pour les adapter dans nos intérieurs. Nous avons des beaux meubles souvent en bois massif, leur couleur, leur vernis est bien souvent usé ou passé avec le temps. A l’atelier « Couleur Bois », nous vous conseillons, nous vous accompagnons dans le choix des couleurs, des patines afin que votre meuble vous corresponde au mieux. Chaque meuble, chaque objet est unique,en le modifiant il retrouvera une place de choix dans votre intérieur.

Notre atelier est labellisé « Réparacteur », et récemment a obtenu le « label éco défis ».

Lors de de ces journées, vous pourrez découvrir notre univers de meubles peints, nous vous expliquerons nos méthodes de travail et pourquoi il est judicieux de garder ses objets.

Au plaisir de vous accueillir !

impasse des jardin la Carneille 13 rue des marchands la carneille La Carneille 61100 Orne Normandie

©bénédicte Héroux