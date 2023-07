SOIRÉE D’OBSERVATION ASTRONOMIQUE Impasse des Foulques (15 août) Impasse des Macreuses (22 août) Frontignan, 4 juillet 2023, Frontignan.

Frontignan,Hérault

Dès la tombée de la nuit, venez observer le ciel avec un télescope et percer tous les mystères de la galaxie ! .

2023-07-04 17:00:00 fin : 2023-08-22 23:30:00. .

Impasse des Foulques (15 août)

Impasse des Macreuses (22 août)

Frontignan 34110 Hérault Occitanie



As soon as night falls, come and observe the sky with a telescope and discover the mysteries of the galaxy!

En cuanto caiga la noche, venga a observar el cielo a través de un telescopio y descubra todos los misterios de la galaxia

Sobald die Nacht hereinbricht, können Sie den Himmel mit einem Teleskop beobachten und alle Geheimnisse der Galaxie lüften!

