Spectacle : Tout ça n’vaut pas l’amour Impasse des Fleurs Longueville-sur-Scie, 10 décembre 2023, Longueville-sur-Scie.

Longueville-sur-Scie,Seine-Maritime

C’est une date à retenir ! Rendez-vous à la salle des fêtes de Longueville-sur-Scie, le Théâtre de la Bataille présente son nouveau spectacle « Tout ça n’vaut pas l’amour ».

N’oubliez pas de réserver !.

2023-12-10 15:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Impasse des Fleurs Salle des fêtes

Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie



It’s a date to remember! The Théâtre de la Bataille presents its new show « Tout ça n’vaut pas l’amour » at the Salle des Fêtes in Longueville-sur-Scie.

Don’t forget to book!

Una cita ineludible El Théâtre de la Bataille presentará su nuevo espectáculo « Tout ça n’vaut pas l’amour » en la Salle des Fêtes de Longueville-sur-Scie.

No olvide reservar

Das ist ein Termin, den Sie sich merken sollten! Treffpunkt ist der Festsaal von Longueville-sur-Scie. Das Théâtre de la Bataille präsentiert sein neues Stück « Tout ça n’vaut pas l’amour ».

Vergessen Sie nicht zu reservieren!

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux