Soirée repas-concert « Le Québec de Steve Normandin » Impasse des Carolins Lagos, 15 décembre 2023, Lagos.

Lagos,Pyrénées-Atlantiques

Steve Normandin, accompagné de Sylvie Briday, raconte et dévoile plusieurs des facettes musicales de son coin de pays. Découvrez ses compositions originales et les grands moments de la chanson québécoise, croisant quelquefois le répertoire de la musique traditionnelle. Le déroulement de la soirée :

– 19h : accueil par le réseau de lecture publique « Embarquement aéroport de Lagos » et découverte culinaire de spécialités québécoises par l’association Lagos du Monde. Réservation et renseignements pour le repas avant le 8 décembre

– 20h30 : concert + échange avec les artistes

Un stand de livres thématique par la librairie l’Escampette sera présent tout au long de la soirée..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

Impasse des Carolins Salle des fêtes

Lagos 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Steve Normandin, accompanied by Sylvie Briday, recounts and reveals many of the musical facets of his homeland. Discover his original compositions and the great moments of Quebec song, sometimes crossing over with the repertoire of traditional music. How the evening unfolds :

– 7pm: welcome by the « Embarquement aéroport de Lagos » public reading network and culinary discovery of Quebec specialties by the Lagos du Monde association. Reservations and information for the meal before December 8

– 8:30pm: concert + chat with the artists

The Escampette bookstore will have a themed book stand throughout the evening.

Steve Normandin, acompañado por Sylvie Briday, cuenta y revela muchas de las facetas musicales de su tierra natal. Descubra sus composiciones originales y los grandes momentos de la canción quebequesa, a veces cruzándose con el repertorio de la música tradicional. Desarrollo de la velada

– 19.00 h: bienvenida a cargo de la red de lectura pública « Embarquement aéroport de Lagos » y descubrimiento culinario de especialidades quebequenses a cargo de la asociación Lagos du Monde. Las reservas e información para la comida deberán realizarse antes del 8 de diciembre

– 20.30 h: concierto + charla con los artistas

La librería Escampette ofrecerá un puesto de libros temático durante toda la velada.

Steve Normandin, begleitet von Sylvie Briday, erzählt und enthüllt mehrere der musikalischen Facetten seiner Heimat. Entdecken Sie seine Originalkompositionen und die großen Momente der Chansons aus Québec, die manchmal auch das Repertoire der traditionellen Musik durchkreuzen. Der Ablauf des Abends :

– 19 Uhr: Empfang durch das Netzwerk für öffentliches Lesen « Embarquement aéroport de Lagos » und kulinarische Entdeckung von Spezialitäten aus Québec durch den Verein Lagos du Monde. Reservierung und Informationen zum Essen bis zum 8. Dezember

– 20.30 Uhr: Konzert + Austausch mit den Künstlern

Ein thematischer Bücherstand der Buchhandlung l’Escampette wird den ganzen Abend über anwesend sein.

