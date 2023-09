Goûter musical – Les instruments du spectacle « Animaux Totem » avec Emilie Décla Impasse des Carolins Lagos, 29 novembre 2023, Lagos.

Lagos,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de sa saison culturelle automnale et de la thématique « Musique » développée ce trimestre sont proposés des goûters musicaux à partir de 6 ans lors desquels un/e musicien/ne professionnel/le viendra présenter son instrument, parler de l’objet, de sa sonorité, de son utilisation, en illustrant le propos de morceaux choisis. Lors de cette première séance l’artiste Elisa Lefelle évoquera la flûte traversière. Elle proposera une découverte de cet instrument à travers la frise chronologique de la musique et de son parcours artistique.

Lors de cette dernière séance l’artiste Emilie Décla proposera de découvrir les instruments utilisés dans le spectacle Animaux Totem (cromorne / flûte / bol tibétain / voix / percussions) et clôturera son intervention par un moment participatif.

La séance sera suivie d’un goûter où chacun est invité à partager sa spécialité..

Impasse des Carolins Salle des fêtes

Lagos 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the autumn cultural season and the « Music » theme being developed this quarter, we are offering musical taster sessions for children aged 6 and over, during which a professional musician will introduce his/her instrument, talk about the object, its sound and its use, and illustrate the subject with selected pieces. In this first session, artist Elisa Lefelle will talk about the transverse flute. She will offer an introduction to this instrument through the musical timeline and her artistic career.

In the final session, artist Emilie Décla will introduce the instruments used in the show Animaux Totem (crumhorn / flute / Tibetan bowl / voice / percussion), ending with a participatory moment.

The session will be followed by a snack, with everyone invited to share their own speciality.

En el marco de la temporada cultural de otoño y del tema « Música » que se desarrolla este trimestre, se organizan una serie de sesiones de degustación musical para niños a partir de 6 años, durante las cuales un músico profesional presentará su instrumento, hablará sobre el objeto, su sonido y su utilización, e ilustrará el tema con piezas seleccionadas. En esta primera sesión, la artista Elisa Lefelle hablará de la flauta travesera. Explorará el instrumento a través de una cronología musical y de su carrera artística.

En la última sesión, la artista Emilie Décla presentará los instrumentos utilizados en el espectáculo Animaux Totem (crumhorn / flauta / cuenco tibetano / voz / percusión), y cerrará su intervención con un momento de participación.

La sesión irá seguida de un aperitivo en el que cada uno podrá compartir su especialidad.

Im Rahmen der kulturellen Herbstsaison und des Themas « Musik », das in diesem Quartal entwickelt wurde, werden musikalische Snacks für Kinder ab 6 Jahren angeboten, bei denen ein/e professionelle/r Musiker/in sein/ihr Instrument vorstellt, über das Objekt, seinen Klang und seine Verwendung spricht und dies mit ausgewählten Musikstücken illustriert. In dieser ersten Sitzung wird die Künstlerin Elisa Lefelle die Querflöte vorstellen. Sie wird dieses Instrument anhand der Zeitachse der Musik und ihres künstlerischen Werdegangs entdecken.

In der letzten Sitzung wird die Künstlerin Emilie Décla die Instrumente vorstellen, die im Stück Animaux Totem verwendet werden (Krummhorn / Flöte / tibetanische Schale / Stimme / Perkussion) und ihren Beitrag mit einem partizipativen Moment abschließen.

Im Anschluss an die Vorstellung gibt es einen kleinen Imbiss, bei dem jeder seine Spezialität mitbringen kann.

