Rêve a lo cubanissimo Impasse des Carolins Lagos, 18 novembre 2023, Lagos.

Lagos,Pyrénées-Atlantiques

Soirée cubaine organisée par l’association Rêves de ludique !

Au programme:

– 14 – 15h30 et 16h – 17h30 : Stages de musicalité avec Isaac Bationon et Rueda de casino, (danse Cubaine) avec Audrey et Kim

– 19h : conférence sur la musicalité cubaine par Lioonel Rogier suivi d’un repas cubain (moros y cristianos)

– 21h : soirée dansante (musiques cubaines) et concert.

Sur réservation..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 02:00:00. .

Impasse des Carolins Salle des fêtes

Lagos 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Cuban evening organized by the Rêves de ludique association!

On the program:

– 2 – 3:30pm and 4 – 5:30pm: Musicality workshops with Isaac Bationon and Rueda de casino, (Cuban dance) with Audrey and Kim

– 7pm: lecture on Cuban musicality by Lioonel Rogier followed by a Cuban meal (moros y cristianos)

– 9pm: Cuban dance party and concert.

Reservations required.

¡Velada cubana organizada por la asociación Rêves de ludique!

En el programa:

– 14.00 – 15.30 h y 16.00 – 17.30 h: Talleres de musicalidad con Isaac Bationon y Rueda de casino, con Audrey y Kim

– 19.00 h: conferencia de Lioonel Rogier sobre la musicalidad cubana seguida de una comida cubana (moros y cristianos)

– 21.00 h: fiesta y concierto de baile cubano.

Reserva obligatoria.

Kubanischer Abend, organisiert von der Vereinigung Rêves de ludique!

Auf dem Programm stehen:

– 14 – 15.30 Uhr und 16 – 17.30 Uhr: Workshops zu Musikalität mit Isaac Bationon und Rueda de casino, (kubanischer Tanz) mit Audrey und Kim

– 19 Uhr: Vortrag über kubanische Musikalität von Lioonel Rogier, gefolgt von einem kubanischen Essen (moros y cristianos)

– 21 Uhr: Tanzabend (kubanische Musik) und Konzert.

Mit Reservierung.

