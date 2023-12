St Patrick – concerts impasse de l’Ecole Marckolsheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Marckolsheim St Patrick – concerts impasse de l’Ecole Marckolsheim, 15 mars 2024, Marckolsheim. Marckolsheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-15 Soirée festive à l’occasion de la St Patrick, avec de la musique et ambiance irlandaise.

Soirée festive à l’occasion de la St Patrick, avec de la musique et ambiance irlandaise

Ambiance Pub Irlandais – Hot-dogs et planchettes irlandaises –

Jeux de bar – Let’s Rock ! EUR.

impasse de l’Ecole

Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-13 par Office de tourisme du grand Ried Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Marckolsheim Autres Code postal 67390 Lieu impasse de l'Ecole Adresse impasse de l'Ecole Ville Marckolsheim Departement Bas-Rhin Lieu Ville impasse de l'Ecole Marckolsheim Latitude 48.1650912262597 Longitude 7.54517707400851 latitude longitude 48.1650912262597;7.54517707400851

impasse de l'Ecole Marckolsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marckolsheim/