Conférence Les Indiens ont-ils une âme? impasse de l’Ecole Marckolsheim, 18 octobre 2023, Marckolsheim.

Marckolsheim,Bas-Rhin

C’est à Valladolid, de 1550 à 1551 que les différentes positions de la chrétienté vont s’affronter. C’est cette controverse que Laurent Naas, responsable scientifique à la bibliothèque humaniste de Sélestat, nous fera découvrir..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 . EUR.

impasse de l’Ecole

Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est



It was in Valladolid, between 1550 and 1551, that the different positions of Christianity clashed. Laurent Naas, head of research at the Sélestat humanist library, will take us on a tour of this controversy.

Fue en Valladolid, entre 1550 y 1551, donde se enfrentaron las distintas posturas del cristianismo. Laurent Naas, jefe de investigación de la biblioteca humanista de Sélestat, nos hará un recorrido por esta polémica.

In Valladolid trafen von 1550 bis 1551 die verschiedenen Positionen der Christenheit aufeinander. Diese Kontroverse wird uns Laurent Naas, wissenschaftlicher Leiter der humanistischen Bibliothek von Sélestat, näher bringen.

