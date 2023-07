Chantier nature à Vertou Impasse de l’Échalonnière, 44120 Vertou, France Pays de la Loire Vertou, 28 août 2023, Vertou.

Chantier nature à Vertou Mardi 29 août, 00h00 Impasse de l'Échalonnière, 44120 Vertou, France Pays de la Loire Si vous avez besoin d'un covoiturage, n'hésitez pas à nous contacter. Préparez vos bottes et munissez-vous de gants ! Si vous possédez certains outils tels que des scies, des pelles, des râteaux ou des fourches, ils seront les bienvenus.

Le mardi 29 août à 9h45, les amoureux de la nature et de l’environnement sont conviés à un chantier de restauration d’une mare à Vertou, dans le secteur des Echalonnières. Cette mare, faisant partie d’un ensemble d’espaces humides et aquatiques, présente un intérêt écologique certain pour la faune et la flore locales.

