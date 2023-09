Cinéma de plein air « Mayday » Impasse de l’aviation Laloubère, 30 septembre 2023, Laloubère.

Laloubère,Hautes-Pyrénées

Assistez à une séance exceptionnelle de cinéma en plein air après le meeting des 150 ans du 35e RAP !

Venez découvrir ou redécouvrir sur un écran géant de 10m le film « Mayday » avec buvette et pop-corn.

Synopsis : Un pilote commercial, Brodie Torrance, a réussi l’exploit de faire atterrir son avion endommagé par une tempête sur la terre ferme. Il va découvrir qu’il s’est déposé sur une zone de guerre. Lui et les passagers se retrouvent pris en otage…

Cette séance vous est proposée par le Comité de gestion de l’aérodrome de Tarbes-Laloubère (CGATL) et l’association Ciné Europe..

2023-09-30 20:30:00 fin : 2023-09-30 . EUR.

Attend an exceptional open-air cinema session after the 150th anniversary meeting of the 35th RAP!

Come and discover or rediscover the film « Mayday » on a giant 10m screen, with refreshments and popcorn.

Synopsis: A commercial pilot, Brodie Torrance, has managed to land his storm-damaged plane on solid ground. He discovers he’s landed in a war zone. He and the passengers find themselves taken hostage…

This screening is brought to you by the Comité de gestion de l’aérodrome de Tarbes-Laloubère (CGATL) and the association Ciné Europe.

¡Asista a una excepcional sesión de cine al aire libre tras la reunión del 150 aniversario del 35º RAP!

Venga a descubrir o redescubrir la película « Mayday » en una pantalla gigante de 10 m, con refrescos y palomitas.

Sinopsis: Un piloto comercial, Brodie Torrance, ha conseguido aterrizar en tierra firme con su avión dañado por una tormenta. Descubre que ha aterrizado en una zona de guerra. Él y los pasajeros son tomados como rehenes…

Esta proyección ha sido organizada por el Comité de gestión del aeródromo de Tarbes-Laloubère (CGATL) y la asociación Ciné Europe.

Besuchen Sie nach dem Treffen zum 150-jährigen Bestehen des 35. RAP eine außergewöhnliche Filmvorführung unter freiem Himmel!

Entdecken oder wiederentdecken Sie auf einer 10 m großen Leinwand den Film « Mayday » mit Getränken und Popcorn.

Inhalt: Der Verkehrspilot Brodie Torrance hat das Kunststück vollbracht, sein durch einen Sturm beschädigtes Flugzeug auf festem Boden zu landen. Er muss feststellen, dass er auf einem Kriegsgebiet gelandet ist. Er und die Passagiere werden als Geiseln genommen…

Diese Filmvorführung wird Ihnen vom Comité de gestion de l’aérodrome de Tarbes-Laloubère (CGATL) und dem Verein Ciné Europe angeboten.

