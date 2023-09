Bourse aux vêtements Adultes Impasse de la Vernière Le Tallud, 9 octobre 2023, Le Tallud.

Le Tallud,Deux-Sèvres

Le CSC Maison Pour Tous de Châtillon-sur-Thouet organise sa bourse aux vêtements adultes.

Les dépôts de Liste auront lieu le lundi 9 octobre de 10 à 16 h – 2.50 € la liste de 20 articles – 1 liste possible.

La vente-achat : le mardi 10 octobre de 14 h à 19 h et le mercredi 11 octobre de 9 h à 19 h

La reprise des vêtements invendus le jeudi 12 octobre de 16 h à 19 h

Pour plus de renseignement sur le fonctionnement : contactez le 05 49 95 07 43.

2023-10-09 fin : 2023-10-09 19:00:00. .

Impasse de la Vernière Salle omnisport

Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The CSC Maison Pour Tous in Châtillon-sur-Thouet is organizing its adult clothes market.

List deposits will take place on Monday October 9 from 10 am to 4 pm – 2.50 ? per list of 20 items – 1 list possible.

Sale and purchase: Tuesday, October 10, 2 pm to 7 pm and Wednesday, October 11, 9 am to 7 pm

Return of unsold garments: Thursday, October 12, 4 pm to 7 pm

For more information on how to get started: contact 05 49 95 07 43

La CSC Maison Pour Tous de Châtillon-sur-Thouet organiza su mercadillo de ropa para adultos.

Los depósitos de listas tendrán lugar el lunes 9 de octubre de 10.00 a 16.00 h – 2,50 € por lista de 20 artículos – 1 lista posible.

Compraventa: martes 10 de octubre de 14.00 a 19.00 h y miércoles 11 de octubre de 9.00 a 19.00 h

Devolución de la ropa no vendida el jueves 12 de octubre de 16 a 19 h

Para más información sobre el funcionamiento de la venta: llamar al 05 49 95 07 43

Das CSC Maison Pour Tous in Châtillon-sur-Thouet organisiert seine Kleiderbörse für Erwachsene.

Die Abgabe von Listen findet am Montag, den 9. Oktober von 10 bis 16 Uhr statt – 2,50 ? pro Liste mit 20 Artikeln – 1 Liste möglich.

Der Verkauf und Kauf: am Dienstag, den 10. Oktober von 14 bis 19 Uhr und am Mittwoch, den 11. Oktober von 9 bis 19 Uhr

Die Rücknahme unverkaufter Kleidung am Donnerstag, den 12. Oktober von 16 bis 19 Uhr

Für weitere Informationen über die Funktionsweise: Kontaktieren Sie 05 49 95 07 43

