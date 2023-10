RANDONNÉE CLUB VOSGIEN – MARCHE ET SOUPE AUX POIS CASSÉS Impasse de la Tannerie Lutzelbourg, 12 novembre 2023, Lutzelbourg.

Lutzelbourg,Moselle

Randonnée pédestre organisée par le Club Vosgien de Phalsbourg-Lutzelbourg, avec repas à partir de 12h30 : soupe aux pois, saucisse à cuire, fromage, café et dessert. Réservation avant le 6 novembre.. Tout public

Dimanche 2023-11-12 09:00:00 fin : 2023-11-12 . 14 EUR.

Impasse de la Tannerie

Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est



Hiking organized by the Club Vosgien de Phalsbourg-Lutzelbourg, with lunch starting at 12:30 pm: pea soup, sausage, cheese, coffee and dessert. Reservations by November 6.

Recorrido a pie organizado por el Club Vosgien de Phalsbourg-Lutzelbourg, con almuerzo a partir de las 12.30 h: sopa de guisantes, salchicha, queso, café y postre. Reserva antes del 6 de noviembre.

Wanderung, organisiert vom Club Vosgien de Phalsbourg-Lutzelbourg, mit Essen ab 12:30 Uhr: Erbsensuppe, Kochwurst, Käse, Kaffee und Dessert. Reservierung vor dem 6. November.

