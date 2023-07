Sortie observation des champignons et de la flore Impasse de la Rivière Isle, 13 août 2023, Isle.

Isle,Haute-Vienne

Dès 14H15, au bout de l’impasse de la Rivière à Isle,

Balade pédestre avec les mycologues de la Société Mycologique du Limousin qui apporteront aux participants informations et connaissances indispensables avant leurs cueillettes automnales.

Renseignements : socmyclim.87@gmail.com.

2023-08-13 fin : 2023-08-13 . .

Impasse de la Rivière

Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 2.15pm, at the end of the impasse de la Rivière in Isle,

Walking tour with mycologists from the Société Mycologique du Limousin, who will provide participants with the information and knowledge they need before their autumn harvest.

Information: socmyclim.87@gmail.com

A partir de las 14.15 h, al final del paseo de la Rivière, en Isle,

Paseo con micólogos de la Société Mycologique du Limousin, que proporcionarán a los participantes la información y los conocimientos necesarios antes de sus recolecciones de otoño.

Información: socmyclim.87@gmail.com

Ab 14.15 Uhr, am Ende der Impasse de la Rivière in Isle,

Ein Spaziergang mit den Mykologen der Société Mycologique du Limousin, die den Teilnehmern Informationen und Kenntnisse vermitteln, die für das Sammeln im Herbst unerlässlich sind.

Informationen: socmyclim.87@gmail.com

