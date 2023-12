Spectacle théâtral et musical « Soliloque » Impasse de la Riverie Pirou, 1 décembre 2023, Pirou.

Pirou,Manche

Dans un spectacle qu’il mène piano battant et humour tous azimuts, Archibald Morton transforme nos sujets quotidiens en un immense terrain de jeu. Enthousiaste, doux rêveur, maniant l’absurde et la chanson, il emmène son public aux portes d’un monde qu’il voudrait simplement meilleur….

« Tout y passe dans ce spectacle original et si délicat d’habileté. Cet artiste dévore la vie et n’a aucune raison de cesser de rêver ». La Revue du Spectacle..

2023-12-09 18:00:00 fin : 2023-12-09 19:30:00. .

Impasse de la Riverie Salle Guillon

Pirou 50770 Manche Normandie



Archibald Morton transforms our everyday subjects into a huge playground, with a show that’s piano-driven and full of humor. Enthusiastic, a gentle dreamer, with a flair for the absurd and song, he takes his audience to the gates of a world he wants to be

simply better….

« It’s all there in this original, deftly delicate show. This artist devours life and has no reason to stop dreaming » La Revue du Spectacle

Archibald Morton transforma nuestra vida cotidiana en un inmenso patio de recreo en un espectáculo que monta a golpe de piano y con mucho humor. Entusiasta, gentil soñador con un don para lo absurdo y para la canción, lleva a su público a las puertas de un mundo que él simplemente quiere que sea un lugar mejor….

« Todo está ahí en este espectáculo original y hábilmente delicado. Este artista devora la vida y no tiene motivos para dejar de soñar ». La Revue du Spectacle.

Archibald Morton verwandelt unsere alltäglichen Themen in eine riesige Spielwiese. In seiner Show, die er mit viel Schwung und Humor vorantreibt, verwandelt er unsere alltäglichen Themen in eine riesige Spielwiese. Er ist ein begeisterter, sanfter Träumer, der mit Absurditäten und Liedern umgeht und sein Publikum in eine Welt entführt, die er sich einfach besser wünscht….

« In dieser originellen und so feinfühlig geschickten Show kommt alles vor. Dieser Künstler verschlingt das Leben und hat keinen Grund, mit dem Träumen aufzuhören ». La Revue du Spectacle.

