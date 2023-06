Ferme pédagogique – Ranch Le Montana Impasse de la promenade, Yssingeaux, France Yssingeaux, 11 juin 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Le 11 juin et le 6 juillet, venez à la rencontre des nouveaux nés lors de la visite de la ferme pédagogique au ranch Le Montana, mais également assistez et participez au nourrissage des animaux !.

2023-06-11 à 14:00:00

Impasse de la promenade, Yssingeaux, France

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On June 11 and July 6, come and meet the newborns during a visit to the educational farm at Le Montana ranch, and also watch and take part in feeding the animals!

El 11 de junio y el 6 de julio, venga a conocer a los animales recién nacidos cuando visite la granja educativa del rancho Le Montana, ¡y también observe y ayude a alimentar a los animales!

Am 11. Juni und 6. Juli können Sie bei einem Besuch des Lernbauernhofs auf der Le Montana Ranch die neugeborenen Kinder kennen lernen, aber auch bei der Fütterung der Tiere dabei sein und mithelfen!

