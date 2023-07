Le Tour de l’Indre des Sports Impasse de la Plaine des Chézeaux Saint-Gaultier, 20 juillet 2023, Saint-Gaultier.

Saint-Gaultier,Indre

Le Tour de l’Indre des Sports à Saint-Gaultier et à Argenton-sur-Creuse avec la participation des bibliothèques de la Vallée de la Creuse..

Jeudi 2023-07-20 14:00:00 fin : 2023-07-20 18:00:00. EUR.

Impasse de la Plaine des Chézeaux

Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire



The Tour de l’Indre des Sports in Saint-Gaultier and Argenton-sur-Creuse, with the participation of the Creuse Valley libraries.

El Tour de l’Indre des Sports en Saint-Gaultier y Argenton-sur-Creuse, con la participación de las bibliotecas del Valle de la Creuse.

Die Tour de l’Indre des Sports in Saint-Gaultier und Argenton-sur-Creuse unter Beteiligung der Bibliotheken des Creuse-Tals.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Vallée de la Creuse