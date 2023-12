70ème Salon de Peinture et Sculpture Impasse de la Haye Ballan-Miré Catégories d’Évènement: Ballan-Miré

Indre-et-Loire 70ème Salon de Peinture et Sculpture Impasse de la Haye Ballan-Miré, 27 janvier 2024, Ballan-Miré. Ballan-Miré Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-28 18:00:00 La MJC fête les 40 ans de son salon de peinture et sculpture. Lors de cette édition vous pourrez retrouver une rétrospective des invités d’honneur des dernières années et voir l’évolution de leur travail depuis leur dernière participation..

La MJC fête les 40 ans de son salon de peinture et sculpture. Lors de cette édition vous pourrez retrouver une rétrospective des invités d’honneur des dernières années et voir l’évolution de leur travail depuis leur dernière participation.

La MJC fête les 40 ans de son salon de peinture et sculpture. – 40 ans durant lesquels, la MJC a soutenu la pratique de l’art et la création artistique ! – 40 ans d’expositions d’artistes de renom tout comme des jeunes créateurs ! – 40 ans pour un événement devenu un rendez-vous incontournable pour un public averti et curieux, grâce notamment à la qualité des œuvres exposées ! – 40 ans, ça se fête ! Lors de cette édition vous pourrez retrouver une rétrospective des invités d’honneur des dernières années et voir l’évolution de leur travail depuis leur dernière participation. EUR.

Impasse de la Haye

Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-12 par Tours Val de Loire Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Ballan-Miré, Indre-et-Loire Autres Code postal 37510 Lieu Impasse de la Haye Adresse Impasse de la Haye Ville Ballan-Miré Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Impasse de la Haye Ballan-Miré Latitude 47.33258 Longitude 0.61391 latitude longitude 47.33258;0.61391

Impasse de la Haye Ballan-Miré Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ballan-mire/