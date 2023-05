Pâtisseries asiatiques : dégustation et échanges autour du plaisir et des recettes Impasse de la Gendarmerie, 14 juin 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Ateliers pâtisseries le 13 et 14 juin à Arditeya ouverts sur inscription au 07 68 13 63 23.

Dans le cadre du concours mini-jardins..

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 . .

Impasse de la Gendarmerie Parc Saint-Joseph

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pastry-making workshops on June 13 and 14 at Arditeya open by registration on 07 68 13 63 23.

As part of the mini-garden competition.

Talleres de repostería los días 13 y 14 de junio en Arditeya, previa inscripción llamando al 07 68 13 63 23.

En el marco del concurso de minihuertos.

Backworkshops am 13. und 14. Juni in Arditeya. Offen nach Anmeldung unter 07 68 13 63 23.

Im Rahmen des Wettbewerbs Mini-Gärten.

