CONCERT DE NOËL CANALETTO – BOUJAN-SUR-LIBRON Impasse de la Cure Boujan-sur-Libron, 1 décembre 2023, Boujan-sur-Libron.

Boujan-sur-Libron,Hérault

Venez assister au concert de noël Canaletto, une polyphonie avec des chants du monde..

2023-12-01 20:30:00 fin : 2023-12-01 . EUR.

Impasse de la Cure

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie



Join us for the Canaletto Christmas concert, a polyphony of world music.

Venga a disfrutar del concierto de Navidad de Canaletto, una polifonía de músicas del mundo.

Besuchen Sie das Weihnachtskonzert Canaletto, eine Polyphonie mit Liedern aus aller Welt.

